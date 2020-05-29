Surinam'da muhalefet, Devlet Başkanı'ndan seçimi kaybettiğini kabul etmesini istedi
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Surinam'da muhalefet, Devlet Başkanı'ndan seçimi kaybettiğini kabul etmesini istedi

Güney Amerika ülkesi Surinam'da 25 Mayıs'taki parlamento seçimlerinin ardından yaşanan belirsizlik sürüyor.

Surinam'da muhalefet, Devlet Başkanı'ndan seçimi kaybettiğini kabul etmesini istedi
29.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:43

Güney Amerika ülkesi Surinam'da 25 Mayıs'taki parlamento seçimlerinin ardından yaşanan belirsizlik sürüyor.

Seçimin ardından oy sayım işlemi halen sonuçlanmazken, seçimi önde götüren muhalefetteki İlerici Reform Partisi (VHP) lideri Chan Santokhi, Devlet Başkanı Desi Bouterse'den Ulusal Demokratik Partinin (NDP) seçim yenilgisini kabul etmesini istedi.

Oy sayım sürecinin uzamasının iktidarın sonuçların seyrini değiştirecek bir hileye başvurma çabası olduğunu savunan Santokhi, "Başkan Bouterse yenilgiyi kabul etmeli ve hükümetin devri için görüşmelere başlamalı." dedi.

Oyların yeniden sayılmasının gerektiğini belirten Devlet Başkanı Bouterse ise "Belki birisi o yorgunlukta altıyı dokuz zannetmiştir. Eğer her şey doğruysa yenilgiyi kabul ederiz." ifadesini kullandı.

Bağımsız Seçim Bürosu Başkanı Jennifer Van Dijk-Silos, sonuçların açıklanmasının uzamasının rahatsız edici olduğunu belirterek, "Bu benim kariyerimde gördüğüm en kötü organize edilen seçim." değerlendirmesinde bulundu.

Oy sayım merkezinde hile iddiaları

Muhalefet oyların sayıldığı seçim merkezinde bazı hile girişimlerine tanık olunduğuna dair iddiaları gündeme getirdi. Ana oy sayım merkezinin başkanı Mike Nerkust'un oy sayım dökümanlarından bazılarını kurallara aykırı şekilde ofisinin yakınında bir bölgede sakladığı iddia edildi.

Belgeleri güvenlik gerekçesiyle koruduklarını söyleyen Nerkust ise hile iddiasını reddetti.

Öte yandan Devlet Başkanı Bouterse'nin torunu Walter Bouterse'nin oy sayım merkezine gelerek bazı belgeleri tahrif etmeye çalıştığı, bu yüzden merkezden kovulduğu ileri sürüldü.

Bouterse ise iddiaya yanıt olarak, torunuyla iki gündür birlikte olduğunu ve onun bu sürede oy merkezine hiç gitmediğini savundu.

İktidar partisi 2 sandalye daha kazanırsa muhalefetin başkan seçmesini engeleyebilir

Oyların yüzde 90'ının sayıldığı geçici seçim sonuçlarına göre muhalefetteki VHP 51 sandalyeli parlamentodaki 20 sandalyeyi kazanmış görünüyor. İktidar partisi NDP 16 sandalyede kalırken, kalan 15 sandalye diğer muhalafet partileri arasında paylaşılıyor.

Yeni devlet başkanının seçilebilmesi için parlamentonun üçte ikisinin, yani 34 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. NDP, iki sandalye daha kazanması halinde muhalefet partilerinin yeni devlet başkanı seçmesini engelleyebilecek.

Hint göçmenlerin partisi halkın umudu oldu

Surinam'daki Hindistan ve Doğu Asya göçmenlerinin kurduğu bir parti olan VHP'nin oylarını son seçimlere göre ikiye katlayarak iktidara gelmesi dikkati çekti. Merkez sol bir siyasi çizgi izleyen partinin son yıllarda özellikle ülkedeki yoksul kesim tarafından umut olarak görüldüğü anlaşılıyor.

Siyasi gözlemciler Bouterse ve partisi NDP iktidara taşıyan, Avrupa kökenli göçmenler dışında kalan halkın sorunlarını dile getirme misyonuyla sağladığı desteği zaman içinde yitirdiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Eski darbeci, yeni seçilmiş devlet başkanı

İlk kez 1980 yılında askeri darbeyle iktidara gelen ve 7 yıl devlet başkanlığını yürüten Bouterse, 2010 yılında kurucusu olduğu NDP ile seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmiş ve 2015'teki seçimlerde koltuğunu korumuştu.

Bouterse hakkında darbe döneminde 15 siyasi muhalifini öldürttüğü gerekçesiyle Kasım 2019'da 20 yıl hapis cezası verilmişti. Devlet Başkanı kararı temyize götürmüştü. Bouterse'nin ayrıca Hollanda'da uyuşturucu kaçakçılığından 11 yıl hapis cezası bulunuyor.

Eski Hollanda sömürgesi Surinam, 25 Kasım 1975'te bağımsızlığını kazanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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