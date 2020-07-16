Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu
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Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu

Surinam'da Mayıs ayında devlet başkanlığı seçimlerini kazanan eski polis şefi Chan Santokhi, yemin ederek göreve başladı.

Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu
16.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:03

Surinam'da Mayıs ayında devlet başkanlığı seçimlerini kazanan eski polis şefi Chan Santokhi, yemin ederek göreve başladı.

Güney Amerika ülkesi Surinam'da "şerif" olarak tanınan ve İlerici Reform Partisi (VHP) lideri Chan Santokhi, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve aynı zamanda yurt dışında kaçakçılıktan hüküm giymiş olan Desi Bouterse iktidarının sonunu getirdi. 61 yaşındaki eski polis şefi Santokhi, geçtiğimiz 25 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı. Meclis'teki 51 sandalyenin 33'ünü kazanan Santokhi, ekonomik iyileşme ihtiyacı olan ülkede başkan olarak yemin etti. Santokhi Meclis'te yaptığı ilk konuşmada ABD ve Hollanda ile ilişkilerin iyileştirileceğini ifade ederek, "Mali uçurumun eşiğindeyiz. Bu kriz, tahmin edebileceğimiz en kötü senaryoların bile üstünde" dedi. Hint asıllı Santokhi, 2010 ve 2015'teki seçimleri kaybetmişti. Ancak, Adalet ve Polis Bakanlığı yaptığı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında suçlulara göz açtırmayarak popülarite elde etti.

Bouterse, "Şerif" ilan etmişti

Hollanda'da polis memuru olarak eğitim alan Santokhi, Surinam'a döndükten sonra başmüfettiş ve daha sonra da sömürge döneminde "Hollanda Guyanası" olarak da bilinen Surinam'ın başkomiseri olarak görev yaptı. Eylül 2005'te, Adalet ve Polis Bakanlığı görevini yürütün Santokhi'ye Eski Devlet Başkanı Bouterse tarafından suça karşı kararlı tutumu ve kanunun titizlikle uygulanması nedeniyle "Surinam Şerifi" unvanı verilmişti.

Surinam'da devlet başkanlığı koltuğunu kaybeden Desi Bouterse, 15 çavuş ve astsubay arkadaşıyla beraber 25 Şubat 1980'de Henck Arron yönetimindeki sivil hükumete askeri darbe yapmıştı. Söz konusu darbe, bağımsızlığını henüz yeni kazanan cumhuriyet rejimini, 1980-1991 yılları arasında etkin olan askeri bir diktatörlüğe taşıdı. Darbeyi yapan cuntacı grup, "On Altılılar" adıyla anıldı. On Altılılar Cuntasının liderliğini yapan Bouterse, Ulusal Askeri Konsey Başkanı olarak seçilmiş ve demokratik hükümetin görevlerini devralmıştı. Bouterse, Moiwana katliamı başta olmak üzere 1980'lerde işlenen insan hakkı ihlalleri ve diğer suçlardan sorumlu tutuldu. 2000 yılında Hollanda'da 474 kilo eroin taşımaktan dolayı 11 yıl hapse çarptırılan Bouterse, suçlamaları reddetmişti.

Eski Hollanda sömürgesi olan Güney Amerika ülkesi Surinam, 25 Kasım 1975'te bağımsızlığını kazanmıştı. - PARAMARIBO

Kaynak: İHA

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