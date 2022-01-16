Sürgün adasına kim gitti? 16 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti? Sürgün kampına kim gitti?

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ikinci gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 16 Ocak Pazar bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

TV8'de Survivor All Star dün akşam başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte sonuçlar ve detaylar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor 'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Heyecan dolu anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım gönüllüler oldu ve sürgün adasında gidecek isim ünlüler arasından biri olacak.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Dünkü dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Mert: 2

Sercan: 4

Atakan: 1

Aycan: 1

Nagihan: 1

Barış: 2

Sürgün adasına giden isim SERCAN oldu.