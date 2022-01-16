Sürgün adasına kim gitti? 16 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti? Sürgün kampına kim gitti?
Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ikinci gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 16 Ocak Pazar bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star dün akşam başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Sürgüne kim gitti? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor 'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Heyecan dolu anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım gönüllüler oldu ve sürgün adasında gidecek isim ünlüler arasından biri olacak.
Dünkü dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
- Mert: 2
- Sercan: 4
- Atakan: 1
- Aycan: 1
- Nagihan: 1
- Barış: 2
Sürgün adasına giden isim SERCAN oldu.
Kuralları açıklayan Acun Ilıcalı, ''Sürgün kampını başlatıyorum.'' dedi. Acun Ilıcalı, ''Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!'' dedi.
Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.
Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adasına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.
Kalan yarışmacılar adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.
- Adem Kılıçcı
- Çağan Atakan Arslan
- Furkan Kızılay
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Barış Murat Yağcı
- Batuhan Karacakaya
- Aycan Yanaç
- Elif Gören
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Sema Aydemir
- Birsen Bekgöz
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Anıl Berk Baki
- Hikmet Tuğsuz
- Ardahan Uzkanbaş
- Berkan Karabulut
- Yasin Obuz
- Gizem Kerimoğlu
- Berna Keklikler
- Sude Burcu
- Seda Aydemir
- Evrim Keklik
- Nisa Bölükbaşı