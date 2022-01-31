2022 Survivor All Star yarışmasında sürgün adasına kimin gittiği belli oldu. TV8'in heyecanla takip edilen Survivor yarışması dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Seyircilerin yoğun ilgi ile takip ettiği Survivor All Star yarışması, 30 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümde sürgün adasına kimin gittiği belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Sürgün adasına kim gitti? Survivor kim gitti? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor sürgün adasına giden isim belli oldu! Sürgün adasına giden isim kim? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Survivor kim kazandı herkes tarafından merak ediliyor. Survivor hangi takım kazandı? 2022 Survivor kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in sevilen yarışması Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. 30 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu.

30 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan Survivor All Star yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor All Star yarışmasında birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetmişti. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda, sürgün adasına ilk giden isim Barış oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu. Yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı Birsen yarışmacı oldu. Sürgün adasına ikinci giden isim Birsen oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı yapılan oylama sonucu:

Furkan: 4

Birsen: 6

Perviz: 1

Mert: 1

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu. Yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı Birsen yarışmacı oldu. Sürgün adasına ikinci giden isim Birsen oldu. Birsen sürgün adasına ikinci kez gidecek.

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