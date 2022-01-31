Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi Survivor kimin adı yazıldı? Sürgün adasına kim gönderildi? Sürgün adasında kimler var?

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 3. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 31 Ocak Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Gönüllüler'i yendi. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.

1. eleme adayı : Barış

Barış 2. eleme adayı : Birsen

Birsen 3. eleme adayı : Evrim

Evrim 4. eleme adayı : Mert

3. ve 4. eleme adayları birazdan belli olacak.

Şuanda oylama yapılıyor...

Sude : 1

Berna : 3

Evrim : 5

Ogeday : 1

Anıl : 2

Yunus Emre : 2

Sürgün adasına giden isim : Evrim

Buna göre Sürgün adasına giden isim Evrim oldu.

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