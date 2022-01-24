Sürgün adasına kim gitti? 24 Ocak Pazartesi Survivor kimin adı yazıldı? Sürgün adasına kim gönderildi? Sürgün adasında kimler var?

Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Sürgün adasına kim gitti? 24 Ocak Pazartesi Survivor kimin adı yazıldı? Sürgün adasına kim gönderildi? Kimin ismi yazıldı? Kimin ismi çıktı? İşte bilgiler...

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 2. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 24 Ocak Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

Gönüllüler erkeklerde 8-6 kazandı.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Ünlüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek. Henüz Ada Konseyi ve oylama başlamadı. Başladığında detayları ileteceğiz.

Sürgün adasına giden isim : -

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