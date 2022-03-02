Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan iletişim oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Sürgün Adası kaldırıldı mı? Survivor SÜrgün Adası iptal mi oldu? İşte detaylar...

SÜRGÜN ADASI KALDIRILDI MI?

Survivor sürgün adası hakkında detaylar merak edilirken yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın sözleridikkatleri çekti.

Acun Ilıcalı "Bence Survivor'ın Sürgün Adası bölümü tamamlandı. Bu ekip daha zor bir teste sınanmalı." dedi.

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