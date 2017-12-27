Surface Phone'dan Yeni İpucu

Microsoft'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı bilinen Surface Phone için büyük beklenti sürüyor. Daha önce de birçok farklı patent örneğiyle karşımıza çıkan Surface Phone bir kez daha yeni patent örnekleriyle kendini gösterdi. Bilgilere göre Microsoft yeni telefonunu Surface Phone veya Andromeda ismiyle tanıtacak. Ancak bu henüz kesinleşmiş değil.



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Patent örneklerinde, Microsoft'un katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı görülüyor. Ortasından bir menteşe ile ayrılan cihaz, böylece sıradan akıllı telefonlara kıyasla daha geniş görüntü sağlayacak. Akıllı telefonlarda son dönemde yeni trend "sınırsız" ekranlar olmuşken, Microsoft'un bu hamlesi büyük ses getirebilir.



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Andromeda veya Surface Phone olarak göreceğimiz bu cihaz, ekranlarıyla 180 derecelik değil, 360 derece katlanabiliyor. Bu da bir nevi Lenovo'nun Yoga dizüstü bilgisayar serisinden aşina olduğumuz bir kullanım biçimini akıllı telefonlarda göreceğiz anlamına geliyor. Bu sayede cihazı, ister telefon şeklinde, ister tablet biçiminde ve hatta belki de "dizüstü bilgisayar" formunda kullanabileceğiz. Elbette şu an için elimizde çizimlerden ve iddialardan fazla bir şey yok. Bunun için bekleyip görmek gerekiyor.



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Microsoft'un bu gizemli cihazı ile ilgili daha önce de çok sayıda patent örneği sızmış, söylentiler ortaya çıkmıştı. Bunlardan birinde, cihazın çok sayıda farklı renk seçeneğine sahip olabileceğinden ve yanında bir kalem getireceğinden de bahsedilmişti. Ancak elbette son sözü Microsoft söyleyecek.



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