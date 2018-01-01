Surface Pen'li Lumia Sızdı!

Microsoft'un Lumia telefonları artık geçmişte kalsa da, bazen onlara geri dönüp bakmak eğlenceli olabiliyor. Firmanın üretmekten vazgeçtiği telefonlara daha önce rastlamıştık. Şimdi ise karşımızda yine iptal edilen, kalem destekli bir prototip var.



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Videoda da izleyebileceğiniz üzere telefon, Surface Pen ile çalışıyor. Yani cihaz, N-Trig teknolojisinden faydalanıyor. Prototip aşamasında olan cihazın mükemmel çalıştığını söylemek zor.



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Daha önce sızan diğer cihazlar gibi bu telefon da artık desteklenmeyen Windows Phone 8.1 ile çalışıyor. İlginç bir detay ise videoda görünen tabletin yeni Surface Pro olması. Bu, videonun yakın bir zamanda kaydedildiğinin işareti.



Cihaz gün ışığını hiç görmese de, Windows Phone'un altın çağını anmak isteyenlere nostaljik anlar yaşatabilir.



