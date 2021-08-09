Süreyya Yalçın taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olacak
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Süreyya Yalçın taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olacak

Süreyya Yalçın taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın anne olmaya hazırlanıyor.

Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında evlendiği Ozan Baran'la mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmak isteyen Yalçın, taşıyıcı anne yöntemini uygulamayı planlıyor.

ABD'DE YAPTIRACAK

Miami'de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD'de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum'da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çift, tatil sonrası Miami'ye döndükten sonra girişimlere başlayacak.

Türkiye'yi temsil ediyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın 16 yaşındaki kızı milli tenisçi Leyla Elmas, ITF Junior turnuvalarında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Enka Spor Kulübü'nün oyuncusu Leyla Elmas, şu sıralar Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ter döküyor.

Babası Burak Elmas'ın, Galatarasay'daki görevi nedeniyle yanında olmadığı Leyla Elmas'ı annesi Yelda Elmas yalnız bırakmamış. Turnuvada kızı kortta ter dökerken, Yelda Elmas da seyirciler arasında maçları heyecanlı izliyor.

Türkiye'ye UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupayı kazandıran dönemin Galatasaray Başkanı Faruk Süren'in torunu olan Leyla Elmas, ailedeki sporcu geleneğini devam ettirmeye kararlı. Küçük yaşlardan beri büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan Leyla Elmas'ın hedefi profesyonel tenisçi olmak. Ben de kendisine başarılar diliyorum...

Kırmızı Magnum ile fırtına gibi esiyor

Uzun yıllar Miami'de yaşayan iş insanı Selim Yerebakan Bodrum sezonunu geç açtı. Miami'de Palm Beach Estate Agent ortaklarından Selim Yerebakan, uzun Çeşme tatilinin ardından Bodrum'a geçti. Kırmızı Magnum'u ile Bodrum koylarında boy gösteren Selim Bey, dostları ile denizin keyfini çıkardı.

Selim Yerebakan

Küba'nın sağlığını dünyaya açıyor

Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin Küba Büyükelçiliği'nde diplomatlık yapan cemiyetin tanınmış ismi Gökhan Eşeli, Küba'nın dermo kozmetik ve gıda takviyelerini Türkiye üzerinden dünyaya açıyor. Küba'da siyasal, sosyal ve iş alanlarında 25 yıllık tecrübesi olan Eşeli, kurduğu Momentum Cuba şirketiyle, sağlık konusunda yetkin olan ülkenin sağlık ürünlerini dünya pazarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Bu arada Fidel Castro'nun çiftliğinde üretilen mucizevi hayat ağacı olarak bilinen 'moringa' ağacından geliştirilen ürünlerin Küba dışına çıkarılması normal şartlarda yasakmış. Ancak ülke, sadece yakından tanıdıkları ve güvendikleri Gökhan Eşeli'ye bu görevi vermiş. Türkiye için büyük gurur kaynağı doğrusu.

Heyecan sürüyor

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country'de sürüyor. Yarışma sonunda 2021 Türkiye Şampiyonları belli olacak.

Kemer Country Atlı Spor Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları'na ev sahipliği yapıyor. Demirören Medya, Radyo D ve Hastane Derindere'nin sponsorluğunu üstlendiği yarışmada iki gün boyunca toplam 8 koşu yapılacak. Yarışma sonunda 2021 Türkiye Şampiyonları belli olacak.

Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murathan Batur, Cüneyt Alkuzu'ya ödülü takdim etti.

Kenan Altunay

Eray Şengünler

Çağlayan Aktuna

Kaynak: Hürriyet

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