Süreyya Yalçın'ın Eşi Yaptığı İşle Şok Etti! - Haberler

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Süreyya Yalçın'ın Eşi Yaptığı İşle Şok Etti!

Snob Magazin - Magazin
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Süreyya Yalçın'ın Eşi Yaptığı İşle Şok Etti!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran, Amerika'da açtığı şirket ile dünya markası Uber'e kafa tutuyor.

Dünya markası Uber'in rakibi bir Türk. Son zamanlarda tüm Amerika basınında yer olan sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran, kurmuş olduğu Quickload şirketi ile Uber'in rakibi oldu.

Quickload şu an tüm Amerika'nın eyaletlerinde servis veriyor ve çok yakın bir zamanda tüm Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de olacak. Quickload TIR şoförlerine de hizmet veriyor. TIR şoförleri başka nakliyat firmalarında çalışmak yerine kendi şirketlerini açarak Quickload'ın sistemine dahil oluyor. Böylece daha çok kazanç sağlayabiliyorlar. Quickload'ın tüm yazılımını ise Türk gençleri yapıyor.

Snob Magazin - Magazin

Amerika Birleşik Devletleri, Süreyya Yalçın, Ozan Baran, Uber, Magazin, Haberler

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