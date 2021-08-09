Süreyya Yalçın'dan şaşırtan bebek kararı!

Ozan Baran'la mutlu bir evliliği olan Süreyya Yalçın, anne olmaya hazırlıyor. Ancak Yalçın, bebeğini kendi doğurmayacak, ABD'de yaygın olan taşıyıcı anne yöntemini uygulayacak.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında evlendiği Ozan Baran'la mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmak isteyen Yalçın, taşıyıcı anne yöntemini uygulamayı planlıyor.

Miami'de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD'de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum'da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çift, tatil sonrası Miami'ye döndükten sonra girişimlere başlayacak.

Kaynak: Snob Magazin