Süreyya Operası'nda her pazar "Kahve Konserleri" müzikseverleri karşılayacak

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy Süreyya Operası, her pazar Kahve Konserleri'yle dinleyicilerini ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi iş birliğiyle gerçekleştirilecek konserler, ocak ayı boyunca her pazar saat 11.00'de düzenlenecek.

Konser serisinin ilki 9 Ocak'ta İstanbul Oda Orkestrası ile başlayacak. Açılış konserinde Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra, genç İtalyan piyanist Pietro Bonfilio'ya eşlik edecek ve programda Beethoven'in 5 numaralı "İmparator" konçertosu ile Josef Suk'un serenadı yer alacak.

Her ay bir orkestra ve oda müziği konserleri ile devam edecek serinin keman ve piyano resitalinde genç piyanist İlyun Bürkev 16 Ocak'da, Can Özhan - Çağdaş Özkan 23 Ocak'ta, Ozan Akkol - Ece Sözer ise 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda sahne alacak.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin 150. yıl kutlamaları kapsamında katkı sağladığı Kahve Konserleri'nin biletleri Süreyya Operası gişesinden ve "bilet.kadikoy.bel.tr" adresinden temin edilebilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet