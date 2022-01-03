Süreyya Operası'nda her pazar "Kahve Konserleri" müzikseverleri karşılayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süreyya Operası'nda her pazar "Kahve Konserleri" müzikseverleri karşılayacak

Süreyya Operası'nda her pazar
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Kadıköy Süreyya Operası, her pazar Kahve Konserleri'yle dinleyicilerini ağırlayacak.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy Süreyya Operası, her pazar Kahve Konserleri'yle dinleyicilerini ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi iş birliğiyle gerçekleştirilecek konserler, ocak ayı boyunca her pazar saat 11.00'de düzenlenecek.

Konser serisinin ilki 9 Ocak'ta İstanbul Oda Orkestrası ile başlayacak. Açılış konserinde Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra, genç İtalyan piyanist Pietro Bonfilio'ya eşlik edecek ve programda Beethoven'in 5 numaralı "İmparator" konçertosu ile Josef Suk'un serenadı yer alacak.

Her ay bir orkestra ve oda müziği konserleri ile devam edecek serinin keman ve piyano resitalinde genç piyanist İlyun Bürkev 16 Ocak'da, Can Özhan - Çağdaş Özkan 23 Ocak'ta, Ozan Akkol - Ece Sözer ise 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda sahne alacak.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin 150. yıl kutlamaları kapsamında katkı sağladığı Kahve Konserleri'nin biletleri Süreyya Operası gişesinden ve "bilet.kadikoy.bel.tr" adresinden temin edilebilir.

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS ALARMI; ETKİNLİLER İPTAL EDİLDİ

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS ALARMI; ETKİNLİLER İPTAL EDİLDİ

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title