Süreyya Kardelen Varlı kimdir? Süreyya Kardelen Varlı kaç yaşında, nereli? Süreyya Kardelen Varlı hayatı ve biyografisi!

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SÜREYYA KARDELEN VARLI KİMDİR?

Av. Uzl. Sureyya Kardelen YARLİ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde resmi uzlaştırmacı olarak görev almaktadır.

Aynı zamanda da Bahçeşehir Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü yüksek lisans öğrencisidir. Yaklaşık 10 yıldır sivil toplum alanında sahada da aktif olarak gönüllülük yapmaktadır.

Sivil toplumda kadın hakları, çocuk hakları, şiddetsizlik üzerine projeler yürütmekte ve hem idari kurumlara hem özel şirketlere hem de sivil toplum kuruluşlarına kadına yönelik şiddet, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eğitimleri vermektedir.

Aynı zamanda Dünya Çocukları Derneği gönüllü avukatı olup İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Ka-Der üyesidir.

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