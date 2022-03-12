"Suretialem Objektifimden Erciyes" fotoğraf yarışması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen "Suretialem Objektifimden Erciyes" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, Erciyes'i görülebildiği her yerden fotoğraflayıp Kayseri'nin turizmine katkısının anlatılması amaçlanıyor.

Renkli veya siyah-beyaz fotoğrafların bir arada değerlendirileceği yarışmada birinciye 3 gece 4 gün, ikinciye 2 gece 3 gün, üçüncüye de 2 gece 3 gün Erciyes'te konaklama imkanı ve kayak eğitimi verilecek. Mansiyon olarak da kayak eğitimi imkanı sunulacak.

Yarışmaya başvurular 15 Mart Salı günü bitecek.