Süresiz nafaka mağdurlarından yasal düzenleme talebi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süresiz nafaka mağdurlarından yasal düzenleme talebi

18.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:38
Süresiz nafaka mağdurlarından yasal düzenleme talebi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, "Süresiz nafaka zulümdür, çocuk icrası insanlık suçudur" yazılı pankart ve "Çocuklar babasız kalmasın", "LGBT'ye hayır", "Süresiz nafaka sosyal devlet anlayışına aykırıdır" yazılı dövizler açarak, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Platform adına açıklama yapan Mesut Arabul, süresiz nafaka, çocuk icrası ve iftira mağdurlarının sorunlarının çözülmesini istediklerini söyledi.

Süresiz nafakanın, boşanma sonrası yoksulluğa düşen tarafın karşı taraftan talep etmesi doğrultusunda ömür boyu hükmedilen bir nafaka türü olduğunu belirten Arabul, şöyle konuştu:

"Bu nafaka nedeniyle birçok erkek mağdur durumda. Bunun giderilmesi için yasa teklifi verilmesini istiyoruz. İkincisi ise boşanma sonrası tek taraflı verilen velayetin çocuk icrasına sebep olmasıdır. Bunun ayda 2 defa tekrarlanması için çocuk icrası yapacak kişinin 1000-1500 TL gibi bir para harcaması gerekiyor. Bunu da kaldıracak gücümüz yok. Çocuk icrasının ortadan kaldırılmasını, çocuk teslim merkezlerinin kurulmasını ve ücretsiz hale getirilmesini istiyoruz. Bir diğer mağduriyetimiz ise TCK'nın 102 ve 103. maddelerinden kaynaklanan mağduriyetlerdir. İftira mağduru olan vatandaşlarımızın bir an önce iftira kurbanı olmaktan kurtulması için yasal düzenleme yapılması gerekir."

Platform üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Halil Sezai İbrahim Selim
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Ekim Ateş İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süresiz nafaka mağdurlarından yasal düzenleme talebi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 15:44:44. #1.15#
title