Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Açıklaması

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu sözcüleri Mesut Arabul ve İlhan Ergincan, AKM metro durağı önünde basın açıklaması yaptı.

Arabul, Türk Medeni Kanunu'na göre, eski eşe ödenen nafakanın bir sınırının olmadığını belirterek, bu durumun 2 milyon kişiyi mağdur ettiğini öne sürdü.

Arabul, "Süresiz hale getirilen yoksulluk nafakası kanununda bir düzenleme olmadığı sürece her gün mağdur sayısı artarak devam edecektir. Nafaka borcunun ne zaman biteceği belirsizdir. Nafakanın iptal koşulları oluşmadığı müddetçe yükümlülük ömür boyu devam eder ve bu nedenle yoksulluk nafakası süresizdir." dedi.

Süresiz nafakanın, adil olmadığını öne süren Arabul, kadın erkek ayrımı yapmadan duruma insan odaklı yaklaşan herkesin, ömür boyu ödenen borcun hakkaniyetli olmadığını göreceğini ifade etti.

İlhan Ergincan ise boşanma aşamasında veya boşandıktan sonra çocuğun velayetini alan tarafın çocuğu göstermemesine değinerek, "Bu durumunda velayetin verilmediği taraf, öz çocuğunu görebilmek için icra müdürlüğüne giderek çocuğu haczetmek zorunda kalmaktadır. Evdeki eşyanın bile haczedilemediği günümüzde çocuğun haczediliyor olması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır." diye konuştu.

Anne ve babasını görmeyi beklerken karşısında hiç tanımadığı insanları gören çocuğun, buna bir anlam veremediğini ve psikolojik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ergincan, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Her durumda çocuklarımızın menfaatini gözetmek bizim için öncelikli olmalıdır. Hiçbir çocuk eşya gibi haciz edilmeyi hak etmediği gibi aileler de çocuklarını o durumda görmeyi istemezler." dedi.

Öte yandan platform üyelerinin talepleri arasında, kısa süreli evlilik sonucu boşanmalarda nafaka süresi en fazla bir yıl; uzun süreli evlilik sonucu boşanmalarda nafaka süresinin en fazla 3 yıl olması, mesleği olmayan nafaka alacaklısına meslek edindirme ve İŞKUR tarafından iş sağlanması, çocuk icrasının kaldırılması ve çocuk teslim merkezlerinin kurulması, velayet sahibinin çocuğu gereksiz nedenlerle karşı tarafa üç kez göstermemesi halinde velayet hakkının karşı tarafa verilmesi bulunuyor.

Kaynak: AA