Sürekli ve kontrolsüz kullanım kalbi olumsuz etkiliyor

09.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:16

Ders çalışırken ya da sınavlara hazırlanırken konsantrasyon sağlamak amacıyla doktora danışmadan kullanılan uyarıcı ilaçların ciddi yan etkileri olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, hekim kontrolü dışında bilinçsizce kullanılan uyarıcı ilaçların kalp sağlığı başta olmak üzere ciddi yan etkilere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

BEYİNDEKİ DİKKAT MERKEZİNİ ONARIYOR

Bu tip uyarıcı ilaçların uzman hekimler tarafından normal şartlarda hastalarda dikkat eksikliğini onarmak amacıyla kullanıldığını belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, "Beyindeki dikkat merkezi herhangi bir sebeple, bazen hastalıklar, farklı ilaçlar ve uyuşturucu maddeler nedeniyle hasar görebiliyor. Uyarıcı niteliğindeki dikkat ilaçları, bu merkezin onarılmasında kullanılan önemli bir ilaçlardır" dedi.

KONTROLSÜZ KULLANILMAMASINI ÖNERİYORUZ

Doç. Dr. Gül Eryılmaz, psikiyatride kullanılan söz konusu uyarıcı ilaçların kontrolsüz ve sürekli kullanımında çok ciddi yan etkilere yol açabileceğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; "Öğrencilerin sınav zamanlarında uzun saatler ders çalışmalarına bağlı olarak uykusuzluğun da neden olduğu dikkat dağınıklığı durumlarında uyarıcı ilaçlar aldıklarını görüyoruz. Bu ilaçlar, uzman kontrolü dışında sürekli ve bilinçsizce kullanıldığında maalesef bağımlılığa ve farklı hastalıklara da neden olabiliyor. Anksiyete ve kaygıları artırma gibi önemli psikiyatrik yan etkilerinin yanı sıra kilo kaybına neden olabilir. Uyarıcı bir ilaç olması sebebiyle de kalple ilgili risklere yol açıyor. Uzun vadede bağımlılık açısından ve tıbbi kullanımında bedensel yan etkileri açısından da mutlaka izlenmesi gereken ilaçlardır. Bu tarz uyarıcı ilaçları uzun süre kullananların mutlaka kontrolsüz tüketimden uzaklaşarak doktor kontrolünde kullanmalarını öneriyoruz."

Kaynak: Bültenler