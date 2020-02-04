"Sürekli Sahadayız, Deprem Yaralarını Sarıyoruz"

04.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:06

DEPREMLE İLGİLİ YAPILAN HİZMETLER MECLİS ÜYELERİNE ANLATILDI

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremin yaşandığı 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20:55'ten itibaren Yeşilyurt'ta gerçekleşen hasar tespit çalışmalarının yanı sıra vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yaptıkları tüm hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Bilgilendirme sunumunun ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi,Şubat Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 07 Ocak 2020 tarihli meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

"YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GÖRÜNTÜSÜ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR"

Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından millet olarak ortaya koydukları yardımlaşma ve dayanışma görüntüsünün her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

AFAD tarafından afet etkinlik alanına dâhil edilen Yeşilyurt'ta deprem yaralarının sarılması için imkânları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak depremin yaşandığı andan itibaren bütün imkânlarımızı seferber ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatları neticesinde Bakanlarımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili kurumlarımız ve halkımızla el ele vererek yaşanan zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki bütün sosyal ve spor tesislerimiz hizmet vermiştir. Tesislerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza çay ve çorba ikramında bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde ki enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye sevk ettiğimiz acil müdahale ekiplerimiz, yapılan çalışmalara katkı sağlamıştır. Bizler her türlü şart ve durumda 7/24 halkımızın yanındayız, yaraların sarılması içinde ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışmayla ilçemizin tüm bölgelerinde ön hasar tespit çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bugüne kadar gerçekleşen çalışmalar neticesinde ilçemizde 527 adet ağır, 756 adet az hasarlı, 524 adette hasarsız bina tespit edilmiştir. 47 bina mühürlenirken, 9 binanın yıkımı gerçekleşmiştir. Yapılan teknik incelemeler neticesinde Yeşilyurt İlçemiz, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ile birlikte AFAD'ın açıklamış olduğu afet etkinlik alanına dâhil edilmiştir. Depremin ilk yaşandığı bölgelere yönelik yardım ve destekler ilçemizde de hemşerilerimize ulaşacaktır. Yüksek hasarlı binalarda oturup evlerinden taşınma durumunda kalan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacaktır. Yıkılmasına karar verilen binaların yerlerine yeni binalar inşa edilecektir. Evlerini tahliye etme durumuyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza taşınma işlemlerinde yardımcı oluyoruz. İlçe Hükümet Konağımız, Emniyet Binamız, Sümer ve Sanayi Polis Karakollarımız yıkılıp yeniden inşa edilecektir. Depremin ardından millet olarak ortaya koyduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve kenetlenme ruhu; bizim ne kadar asil ve onurlu bir millet olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Birlikte hareket ettiğimiz için de çok güçlü kardeşlik temellerine sahibiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları neticesinde ilçemizde gerek binaların yıkımı gerekse de vatandaşlarımıza ulaştırılacak yardımların düzenli ve planlı bir şekilde gerçekleşmesi için verilen görevleri harfiyen yerine getirmekteyiz. Ayrıca deprem bölgelerinde gerek enkaz kaldırma gerekse de yaralıları kurtarma çalışmalarını büyük bir özveri ve gayretle sürdüren bütün kurtarma ekiplerimize, güvenlik güçlerimize ve bu aşamada gece gündüz demeden ekiplere yardımcı olan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah böyle afetlerden hepimizi korusun ve muhafaza etsin. Ülkemizi ve bölgemizi derinden sarsan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerimi paylaşıyorum." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşmasından sonra gündemdeki maddeler ve komisyon raporları tek tek okunarak karara bağlandı. Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM ile Yeşil Yurt İnşaat'ın birleştirilerek faaliyetlerine Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Taahhüt Gıda Limited Şirketi olarak devam etmesine yönelik gündem maddesi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediyesi 2019-2020 Kamu Standartları İç Kontrol Eylem Planı'da onaylandı. Salkonak mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 102 ada 207 parsel nolu ile 117 ada 1 parsel nolu taşınmazların açık teklif usulüyle satışı onaylandı.

Gündemdeki imar maddelerinden Gündüzbey Mahallesi 4960 nolu parselde imar planı ile Bostanbaşı Mahallesi 327 ada 2 nolu parselde imar plan tadilatları, İmar Komisyonu raporuyla reddedilirken, yedi madde onaylandı,dokuz madde ertelendi, altı madde ise İmar Komisyonuna havale edildi.

'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'da düzenlenecek olan eğitim ve kültürel inceleme gezisine Yeşilyurt Belediyesi'nden görevlendirilme yapılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.

Kaynak: Bültenler