'Sürekli maske kullanımı enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır'
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'Sürekli maske kullanımı enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır'

TÜRK Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, "Sürekli maske kullanımında derideki gözenekler tıkanıyor, buna bağlı akne problemi, kıl kökü iltihabı veya deri enfeksiyonu oluşabiliyor.

'Sürekli maske kullanımı enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır'
01.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:23

TÜRK Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, "Sürekli maske kullanımında derideki gözenekler tıkanıyor, buna bağlı akne problemi, kıl kökü iltihabı veya deri enfeksiyonu oluşabiliyor. Ayrıca yüz bölgesinde daha önceden yer alan bazı hastalıklarda artış söz konusu olabiliyor" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, aynı maskenin sürekli kullanılmaması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Kartal, aynı maskenin gün içerisinde maksimum 3 saat kullanılıp, daha sonra değiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sürekli maske kullanımı farklı yan etkileri sebep olabilir. Ayrıca aynı maskeyi yıkayıp tekrar kullanmak, cilde de zarar verecektir. Sürekli maske kullanımı tahrişe neden olabiliyor. Koruyucu maskelerin hepsi, polipropilen denilen diğer adıyla elyaf olan bir maddeden üretiliyor. Bunlar 'non woven' adıyla geçen ürün içeriğidir. Örme ya da birleştirilme yöntemiyle kullanılıyor. Bunların oluşturulması esnasında bazı kimyasallar işlem gerçekleştiriliyor. Bunların bir tanesi de 'formaldehit' denilen bir maddedir. Bu madde alerji oluşuma neden olabiliyor. Bunu geçmişte de yaşanan 'Sars salgını' döneminden kalan bazı yayınlarda görebiliyoruz. Sürekli maske kullanımında derideki gözenekler tıkanıyor, buna bağlı akne problemine, kıl kökü iltihabına veya deri enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Ayrıca yüz bölgesinde daha önceden yer alan bazı hastalıklarda artış söz konusu olabiliyor. Bunun sebebi de tahriş olabiliyor, bu da uyarıcı bir etki yapabiliyor."'SOKAKTA KALMA SÜRELERİ AZALTILMALI'Doç. Dr. Kartal, sürekli maske kullanımında oluşabilecek yan etkilere karşı yapılması gerekenler konusunda şu önerilerde bulundu:

"Maskeyi sık değiştirmeliyiz. Bazen maskeye bağlı nefes alıp vermekte maskede nemlenme olabileceği için küçük peçete koyup, değişim yapılabilir. Aynı maskeyi tekrar kullanmamalı. Kişi mümkün olduğunca cildini havalandırmaya çalışacak. Sokakta kalma süreleri azaltılmalıdır. Çok kalabalık ortamlarda bulunma süresi azaltılmalıdır. Sürekli maske kullanımına bağlı oluşabilecek alerji durumunda da ilk başta ciltte kızarma daha sonra küçük kabarcıklar olur. Sonrasında kabarcıkların içi su toplar. Bu durum yaygınlaşabilir hatta alerjinin temas ettiği bölgeden vücudun farklı yerlerinde de görülebilir. Bu acil müdahale gerektirebilir. Yaşanan bu durum derinin koruma özelliğini bozacağından dolayı diğer enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır."

Kaynak: DHA

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