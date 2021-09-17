Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuç İlanı
Garsonsözlü sınav sonuçları içinAsil ve yedek olarak kazanan adaylar Ek'teki Güvenlik Soruşturması Formunu doldurarak bir adet fotoğraf ile birlikte 20. 09. 2021 - 24. 09. 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen getirmeleri gerekmektedir.
Garsonsözlü Sınav Sonuçları içinAsil ve yedek olarak kazanan adaylar Ek'teki Güvenlik Soruşturması Formunu doldurarak bir adet fotoğraf ile birlikte 20. 09. 2021 - 24. 09. 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen getirmeleri gerekmektedir. İletişim Numaraları: 0 312 836 0410 - 0 312
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