Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuç İlanı

Garsonsözlü Sınav Sonuçları içinAsil ve yedek olarak kazanan adaylar Ek'teki Güvenlik Soruşturması Formunu doldurarak bir adet fotoğraf ile birlikte 20. 09. 2021 - 24. 09. 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen getirmeleri gerekmektedir. İletişim Numaraları: 0 312 836 0410 - 0 312

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