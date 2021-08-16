SÜREKLİ İŞÇİ İÇİN SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ

09. 08. 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Duyuru" başlıklı 16.

09. 08. 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Duyuru" başlıklı 16. maddesi hükümleri gereği; Belediyemizde görev yapmak üzere 1 Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi için 20. 08. 2021 Cuma günü saat: 14. 00' de, 2 Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı için aynı tarihte saat 15. 00' te; Edirne Belediye Başkanlığı Ana Binası'nda sözlü sınav yapılacaktır.

Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiriciliği için sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi için TIKLAYIN Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı için sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi için TIKLAYIN

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Kaynak: Habermetre