"Sürekli eğitim merkezlerinin önemi yadsınamaz"
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"Sürekli eğitim merkezlerinin önemi yadsınamaz"

'Sürekli eğitim merkezlerinin önemi yadsınamaz'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hızla ilerleyen teknolojinin toplumsal ihtiyaçları değiştirdiğini ve sürekli öğrenmeyi kaçınılmaz kıldığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, "Bu bağlamda güncel bilgilerin üretildiği üniversitelerin bu ihtiyaca yanıt verebilmesinde sürekli...

Hızla ilerleyen teknolojinin toplumsal ihtiyaçları değiştirdiğini ve sürekli öğrenmeyi kaçınılmaz kıldığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, "Bu bağlamda güncel bilgilerin üretildiği üniversitelerin bu ihtiyaca yanıt verebilmesinde sürekli eğitim merkezleri her geçen gün önem kazanmaktadır" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş kurumun SEM faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

EVRENSEL BİLGİ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

Sürekli eğitim merkezleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Daş, "Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri gerek mesleki gerek bireysel ve gerekse sosyal bağlamda düzenlediği çeşitli eğitsel programlar, etkinlikler ve projelerin yanı sıra insanların yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının farkına varmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu merkezlerin önemi asla yadsınamaz. Bizim de önceliğimiz, üniversitemizde öğretim gören tüm ön lisans ve lisans programı öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, her bölüme özel mesleki eğitimler, kariyer İngilizce programı ile İngilizce eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri her koşulda devam etmektedir. Rumeli Sem olarak amacımız; tüm eğitim alanlarında öğrencilerimize kişisel ve mesleki eğitimler vererek evrensel bilgi gelişimlerine katkı sağlamak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde olarak eğitimlerine destek vermek, teorik ve uygulamalı eğitimlerimizle ihtiyaç duyulan işgücüne fayda sağlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üreterek toplumun duyarlılık, bilinç ve bilgi birikimini yaşam boyu desteklemektir" ifadelerini kullandı.

"20 BİNE YAKIN KİŞİYE EĞİTİM VERDİK"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş "Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Çocuk Üniversitesi ve Türkiye'nin üniversitede faaliyet gösteren ilk akademi kapsamındaki Uçuş Okulunu da bünyesinde bulundurmaktadır. Merkezimizde, meslek edindirme, spesifik alanlarda uzmanlaşma, kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra çeşitli Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarından onaylı eğitimler, alt gelir grubu için ücretsiz eğitimler, kurumsal eğitimler de yer almaktadır. Sürdürülebilir ve her yaşta eğitim anlayışı ile kuruluşumuzdan bugüne dek dört yüzden farklı alanda 20bine yakın kişiye eğitim vererek eğitimlerini belgelendirdik" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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