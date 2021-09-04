SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİMİZ 303 GENCİ ÜNİVERSİTELİ YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİMİZ 303 GENCİ ÜNİVERSİTELİ YAPTI

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİMİZ 303 GENCİ ÜNİVERSİTELİ YAPTI
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezi, 303 öğrenciyi daha üniversiteli yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezi, 303 öğrenciyi daha üniversiteli yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan 12 derslikli 'Sürekli Eğitim Merkezi' bu yıl da birçok genci üniversite ile buluşturdu. Merkez, 2020-2021'in zorlu eğitim sürecinin ardından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik ve diş hekimliği başta olmak üzere başarı sıralaması yüksek olan fakültelere 303 öğrenci yerleştirdi.

"YÜZDE 87'LİK BAŞARI GELDİ"

Toplamda kayıtlı 347 öğrenciden 303 öğrenciyi üniversiteli yaparak yüzde 87 başarı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, 3 tıp, 3 hukuk, 2 eczacılık, 2 diş hekimliği, 13 Psikoloji Danışmalık Rehberlik (PDR) sosyoloji, psikoloji, 24 mühendislik, mimarlık, 19 hemşirelik, fizyoterapi, veterinerlik, sağlık, 86 eğitim fakültesi, fen edebiyat, BESYO, güzel sanatlar, 47 iktisadi ve idari bilimler ile 105 öğrenci de 2 yıllık programlara dahil etti. Tamamen ücretsiz olan ve haftanın 7 günü eğitim veren merkezde, rehberlik, eşit ağırlık, sayısal ve sözel branşlarda alanında uzman öğretmenler görev yapıyor. Özel eğitim kurumları standartlarında eğitim veren sürekli eğitim merkezi ayrıca öğrencilerin kaynak kitap ihtiyacını da ücretsiz olarak karşılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtları tamamlanan sürekli eğitim merkezinde yüz yüze eğitim Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Şener Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİMİZ 303 GENCİ ÜNİVERSİTELİ YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:53:10. #1.15#

title