Sürekli Eğitim Merkezi üniversite hayali kuran kız öğrenciler için umut oldu

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde görevlendirme yapılan belediyenin, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerinin iş birliğiyle açtığı Sürekli Eğitim Merkezi, üniversiteye hazırlanan kız öğrenciler için umut oldu.

İlçe merkezindeki bir binanın giriş katında açılan 12 derslikli merkezde, ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan ve özel eğitim kurslarına gitme imkanı bulunmayan 86'sı kız 96 öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için eğitim görüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ulaşım desteği sağlanan öğrenciler, haftanın 7 günü kırsal mahallelerdeki evlerinden alınarak merkeze getiriliyor.

Matematik, Türkçe, sosyal bilimler, coğrafya, tarih, felsefe, fizik, kimya gibi branşlarda 13 öğretmenin görevlendirildiği, etüt salonu ve birebir test çözme birimiyle dershaneyi aratmayan imkanların sunulduğu ortamda eğitim gören öğrencilerin, yardımcı kitap, deneme sınavı gibi kaynak ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıyor.

Bu sayede üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanma imkanı bulan öğrenciler, bu desteğin karşılığını en iyi bölümleri kazanarak vermeyi hedefliyor.

"Onlardan isteğimiz ülkelerine faydalı olmaları"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine, öğrenci nüfusu bakımından en yoğun ilçelerden biri olduklarını söyledi.

Öğrencilerin okuma azminden memnuniyet duyduklarını belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Liseden sonra üniversiteye hazırlanmada bazı öğrencilerimiz çeşitli imkansızlıklardan dolayı zorlanıyor. Biz de bu aşamada onlara destek olmak amacıyla Sürekli Eğitim Merkezini açtık. Böylece öğrencilerimiz her gün merkeze gelerek alanında uzman öğretmenlerimizden ders alıyor. Yaklaşık 100 öğrencimiz var ve bunların büyük bölümü kızlardan oluşuyor. Kızların üniversiteye gitme isteği gözlerinden okunuyor. Tüm öğrencilerimize ve özellikle kırsaldan gelenlere yol, kaynak ve yeri geldiğinde ilçede konaklama desteği sunuyoruz. Materyallerde eksiklik olması durumunda gerekli yardımlarda bulunuyoruz. Onlardan tek bir isteğimiz var, o da güzel bir üniversitede okuyup memleketlerine faydalı birer birey olmalarıdır."

"Ücretsiz bir özel dershane diyebiliriz"

Öğrencilerden Melike Baylaz, ilçedeki kız öğrencilerinin merkez sayesinde üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Kendilerine bu imkanı sunan belediyeye teşekkür eden Baylaz, şu ifadeleri kullandı:

"Köyler ve ilçe merkezinde birçok kız ve erkek öğrenci maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemiyor, kendi imkanlarıyla sınavlara hazırlanıyor. Böyle bir merkeze çok ihtiyacımız vardı. Kaymakamlık ve belediye çok destek veriyor. Ücretsiz bir özel dershane diyebiliriz. 5 yıl önce mezun oldum ancak iyi hazırlanamadığım için sınavlarda başarılı olamadım. Bu merkez sayesinde istediğim üniversiteyi kazanmayı hedefliyorum."

Nazlı Ceylan Savaşlı ise evlerinde uygun ders çalışma imkanlarının bulunmadığını belirterek, "Bu merkez bizim için bir şans. Dershaneden farkı yok. Burası açılmadan önce zor koşullar altında üniversite sınavlarına hazırlanıyorduk. Maddi durumlardan dolayı birçok öğrenci dershaneye gidemiyor. Buraya başvurdum hemen kabul ettiler. Çok sayıda kız öğrenci buradan faydalanıyor. İnşallah hepsi burası sayesinde güzel bir üniversite kazanacak." dedi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Veysel Gürkan da merkezin, dershaneye gidemeyen öğrenciler için büyük bir imkan olduğunu vurgulayarak, "Burada haftanın 7 günü öğretmenler eşliğinde ders işleniyor. Etüt salonlarımız var. Öğrencilere kaynak ve köylerden gelenler için servis imkanı sunuluyor. Kız öğrencilerden buraya yoğun talep var. Biz de başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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