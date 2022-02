Sürekli arızalanan cipi için yıllardır hukuk mücadelesi veriyor

OSMANİYE (DHA) - ADANA'da diş teknisyeni Mevlüt Topuksal (58), 2017'de aldığı sıfır cipi sürekli arızalanınca değiştirilmesini istedi, talebi reddedilince ise yargıya gitti. Yıllardır hukuki mücadele veren Topuksal, "Karar çıktı ama itiraz süreci nedeniyle parayı hala alamadım. Süreç uzadığı için her geçen gün mağdur oluyorum" dedi.

Diş teknisyeni Mevlüt Topuksal, Adana'da ailesiyle yaşadığı evinden Osmaniye'deki iş yerine gidip gelebilmek için 2017'de 150 bin liraya sıfır kilometre cip aldı. Kısa bir süre Topuksal, cipinde birçok arıza ışığının yandığını gördü. Aracının garantisinin geçerli olduğu yetkili firmanın servisine giden Topuksal, arızaların giderilmesini istedi. Serviste bakıma alınan araç, ertesi gün sorunların düzeltildiği söylenerek Mevlüt Topuksal'a teslim edildi.

Cipi aldığı günden bu yana sorunlara mücadele ettiğini ve bir gün bile keyfini süremediğini belirten Mevlüt Topuksal, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Yaşamı boyunca biriktirdiği parayla cipi satın aldığını söyleyen Topuksal, "Yağmurlu günde otobanda yolda kaldım. Her seferinde onardıklarını söyleyip, geri verdiler. Fakat aynı şeyleri yaşadım. Bunları yaşarken aracımın garantisi devam ediyordu. 12-13 defa servise gittim. 3 yıldır bagajı bile açılmıyor. Bilirkişi raporu da otomobilin güvenli olmadığını belirledi. Karar çıktı ama itiraz süreci nedeniyle parayı hala alamadım. Süreç uzadığı için her geçen gün mağdur oluyorum. Aracımın şimdiki değeri yaklaşık 800 bin liradır. Fakat bana ödenecek miktar 545 bin lira. Çok mağdur oldum. Para falan istemiyorum. Sadece aracımın sıfırıyla değiştirilmesini istiyorum" diye konuştu.