Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri Isparta'da gerçekleştirildi

07.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Isparta ve Burdur Şubeleri Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri gerçekleştirildi. Hilton Garden İnn Rosa Oteli'nde düzenlenen seminere yoğun katılım oldu.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimciler ve Akademisyenler tarafından verilen seminere 2 ilin futbol yöneticileri katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA