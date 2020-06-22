Süre doldu takmayana ceza kesiliyor
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Süre doldu takmayana ceza kesiliyor

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Süre doldu takmayana ceza kesiliyor
22.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:58

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek. Uygulama bugün itibariyle başladı. Bursa İnegöl'de maske denetimine çıkan ekipler uymayanlara ceza kesti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi. Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilemeye başlandı. Polis ve bekçi İnegöl'de cadde ve sokaklarda denetimlerine başladı. Yapılan denetimlerde İnegöllülerin çoğunlukla maske taktıkları görüldü. Takmayan bazı vatandaşlara ise ceza kesildi. Maske takmamanın yanı sıra vatandaşların maskeyi yarım takmaları ve çene altında tutmalarını gören polis ikazda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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