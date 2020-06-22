Süre doldu, maske takmayanlara ceza kesilmeye başlandı
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Süre doldu, maske takmayanlara ceza kesilmeye başlandı

Süre doldu, maske takmayanlara ceza kesilmeye başlandı Maske takmamanın cezası 900 TL İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

22.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:07

Süre doldu, maske takmayanlara ceza kesilmeye başlandı

Maske takmamanın cezası 900 TL

BURSA - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek. Uygulama bugün itibariyle başladı. Bursa İnegöl'de maske denetimine çıkan ekipler uymayanlara ceza kesti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi. Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilemeye başlandı. Polis ve Bekçi İnegöl'de cadde ve sokaklarda denetimlerine başladı. Yapılan denetimlerde inegöllülerin bir çoğunlukla maske taktıkları görüldü. Takmayan bazı vatandaşlar ise ceza yemek zorunda kaldı. Maske takmanın yanı sıra vatandaşların maskeyi yarım atmaları ve çene altında tutmalarını gören polis ikazda bulundu.

Süre doldu, maske takmayanlara ceza kesilmeye başlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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