Sürdürülebilirlik Yolunda Gaziantep" Paneli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde "Sürdürülebilirlik Yolunda Gaziantep" konulu panel düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın insanı tek başına mutlu etmeyeceğini belirterek, yaşanabilir şehirler noktasında insanı merkeze alan bir kalkınma modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapılan panellerin kendileri için yol haritası olduğunu ifade eden Şahin, "Sürdürülebilir şehirler için iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

Gaziantep'in engelli, kadın dostu kent olması için çalıştıklarının altını çizen Şahin, otistik, alzaymır merkezleri açtıklarını, kadınlar için de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bilim ve teknolojinin de önemine değinen Şahin, göreve geldiği günden itibaren acil bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, yaşanabilir şehirler noktasında fırsatları, eksiklikleri değerlendirerek 2023, 2043 2071 vizyonunu görmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gaziantep olarak komşu şehirlerle değil Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki bir kent ile yarıştıklarına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Burası medeniyet beşiği. Arkeoloji burayı diğer şehirlerden ayıran önemli bir fark. İpekyolu aksında olması, gastronomisi büyük değer katıyor. Ülkelere baktığımız zaman gastronomi şehir ekonomisinde önemli bir kalkınma olarak ortaya çıkıyor. Bizim şehir rekabetinde arkeoloji ve gastronomiyi merkeze alan bir çalışma modelini, şehrin ekonomisinin rekabet gücünü arttırmasında çok önemli olduğunu gördük. Bunun üzerine özellikle dünya ağına dahil olma, mutfak kısmını yoğun bir şekilde çalıştık."

Bilginin büyük bir güç olduğunu vurgulayan Şahin, Gaziantep'in sanayi ve ticaret şehri olduğunu, yüksek teknolojiyi kullanarak çalışmaları güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Belediye olarak şehrin gücünü taşıyacak lojistik destekler verilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, akıllı şehirler, depreme, afete dayanıklı şehirler üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

"Sürdürülebilirlik birçok açıdan ele alınmalı"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen de konuşmasında, sürdürülebilirlik kavramının 1990'lı yıllarda ortaya çıktığını anımsatarak, hem ekonomik hem de ekolojik dengeyi sağlama sözü verildiğini belirtti.

Yıllar içerisinde ekolojik sistemin büyük yara aldığını dile getiren Sözen, şunları belirtti:

"Sürdürülebilirliğin mimarlık, şehir yapılanmalarına ilişkin olduğunu düşünsek de içinde insan olan yapıların nasıl sürdürülebilir olduğunu tartışmak da önemli. Sürdürülebilirlik birçok açıdan ele alınmalı. Artan bir nüfus var. Dünya bu nüfusa nasıl ev sahipliği yapacak, ekolojik hayat kendisini nasıl idame ettirecek? Hiçbir yönetim kendisini sürdürebilirlik politikasından muaf tutamayacak. Bütün dünyada bu konuya ilişkin faaliyetler var. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir."

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, panel sonucunda önemli kazanımlar elde edileceğini belirtti.

Doğayla yapılanmanın bozulduğu bir sürecin olduğunu dile getiren Ergönül, "Bu deformasyon hem ekolojik hem sosyal kopmaları beraberinde getirmekte. Duyarlılığımızı kaybetmeden kentleri yeniden yapılandırmak, tüm boyutlarıyla sürdürülebilir kılmak bizlerin en büyük görevlerimizden biri." dedi.

Mimar Sinan Üniversitesi olarak yapı ve kent bazında çalışmalar yaptıklarını anlatan Ergönül, İstanbul Kalkınma Ajansının da desteğiyle sürdürülebilir enerji konusunda etkin binalar olarak adlandırılan yeşil bina sertifika sistemini geliştirdiklerini belirtti.

TÜBİTAK destekli mahalle ölçekli sürdürülebilir değerlendirme sistemi geliştirdiklerini anlatan Ergönül, şu değerlendirmede bulundu:

"Kentsel mekan paydaşlarının yaşam kalitesini arttırmayı düşünüyoruz. Mahalle ölçekli sürdürülebilir değerlendirme sistemi içerisine afet master planı da dahil ettik. Kentsel tasarım uygulama ve araştırma merkezi kapsamında, iki önemli proje gerçekleştirdik. Kentlerin mimari doku ve mekansal özellikleriyle, kent kimliğini tespit edilmesi, özgün mimari zenginliklerinin korunması üzerine projeler geliştirdik." diye konuştu.

Panel, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.