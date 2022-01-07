"Sürdürülebilirlik, İletişim ve Halkla İlişkiler" semineri sektörün duayenlerini ağırlayacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Betül Mardin Seminerleri" dizisiyle, Türkiye ve dünya gündemini farklı disiplinlerden alanında tanınmış, başarılı uzmanların sözcülüğünde ele almaya devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Betül Mardin Seminerleri" kapsamında 11 Ocak Salı günü online olarak düzenlenecek etkinliğin başlığı "Sürdürülebilirlik, İletişim ve Halkla İlişkiler" olarak belirlendi.

3 oturumdan oluşacak seminerde sürdürülebilir bir dünya tasarlama yolunda iletişimin, bireysel ve kolektif çabaların değeri, kurumlara ve bireylere düşen roller tartışılacak.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, 11 Ocak 2022 Salı günü saat 10.30-14.30 arasında yapılacak.

BİLGİ İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Emel Göral'ın moderatörlüğünde, "Türkiye'de ve Dünyada Sürdürülebilirlik", "Sürdürülebilirliğin İletişimi, Geleceğin Farklı Tasarlanması", "Bireysel Etkiden Kolektif Etkiye, Toplumsal Dönüşüm" başlıklı üç oturum gerçekleştirilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu'nun açılış konuşmasını yapacağı etkinliğin ilk oturumunda UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, Sürdürülebilir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kurum, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı İpek Özgüden ile Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikalar Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz söz alacak.

İkinci oturumda ise Thaat's It Kurucusu Haluk Sicimoğlu, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Gazeteci Şelale Kadak konuşmacı olacak.

Son oturumda ise Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, Kale Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özler, BİLGİ İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart, Esmiyor Podcasti Kurucusu Derin Altan, Puduhepa ve Kızkardeşleri Kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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