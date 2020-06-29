Sürdürülebilirliğin Oscar'ları 7 yaşında!
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Sürdürülebilirliğin Oscar'ları 7 yaşında!

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkan projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri göstermek amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri için başvurular 1 Nisan'da başladı.

Sürdürülebilirliğin Oscar'ları 7 yaşında!
29.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:06

Başvurular için son tarih 30 Haziran

Toplam 14 kategoride yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 30 Haziran.

Büyük ölçekli, KOBİ, Startup ve Belediyelerin başvurabildiği ödüllerde bu yıl ayrıca Covid-19 dönemindeki Sosyal Etki ve İşbirliği çalışmaları da 2 ek kategori ile ödüllendirilecek. Sonuçlar alanında uzman akademisyenlerden ve lider isimlerden oluşan seçkin jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel olarak her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan 'Sürdürülebilir İş Ödülleri', Türkiye'de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlıyor.

Geçmişten bugüne Türkiye'de 90'ın üzerinde proje ödüllendirildi

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren platformda, geride kalan 6 yılda 90'ın üzerinde proje ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl Arçelik, Mercedes-Benz Türk, Esan, Koç Holding, Metro Türkiye, Şişecam, Tüpraş ve Tetra Pak gibi bugünün büyüme potansiyellerini sınırlayan zorluklarına karşı çözümler üreten, riskleri fırsata çevirerek iş modellerinde dönüşüme katkı koyan projeleri ile sektöründe lider birçok firma ödül kürsüsüne çıktı. Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup ve Belediyelerin de katılabildiği ödüller için 1 Nisan'da başlayan ve dijital dönüşüm esas alınarak online sistem üzerinden gerçekleşen başlayan başvuru süreci 30 Haziran'da sonlanıyor. Başvurular için detaylar, https://surdurulebilirisodulleri.com/ sitesi aracılığıyla takip edilebiliyor.

Covid-19 dönemi Sosyal Etki ve İşbirliği çalışmaları için 2 ek kategori!

Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Sürdürülebilir İş Raporlaması, Karbon Yönetimi, Sürdürülebilir İnovasyon, Sosyal Etki, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, İşbirliği, Sürdürülebilirlik İletişimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı ve Startup olarak toplam 14 kategoride başvuru yapılabilecek ödüllerde bu yıl ayrıca Covid-19 dönemine özel 2 ek kategori de yer alıyor. Bu dönemde Sosyal Etki ve İşbirliği çalışmaları yapan ve değişimi yöneten markalara başvuru çağrısı yapılıyor! Alanında uzman akademisyenlerden ve lider isimlerden oluşan seçkin jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından kazananlar Ekim ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: Bültenler

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