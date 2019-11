Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2019'un açılışı SALT Galata'da gerçekleşti

21.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:08

SYFF2019 seçkisinin tanıtımının yapıldığı gecede, festival kurucularından Tuna Özçuhadar, festivalin ilk yola çıktığı günden bugüne evrildiğini, artık daha etki odaklı bir yaklaşım sergilediklerini dile getirdi. Bugün toplumda değişim yaratmak, bireyleri fark yaratabileceklerine dair ilham vermek ve harekete geçirmek amacıyla özel bir seçki oluşturduklarını ifade etti. Festival ekibi festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm destekçilere, gönüllülere ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Geceye katılan ve festivali sekiz yıldır destekleyen Henrich Böll Stiftung Derneği'nin Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel, kısa bir konuşma yaparak çözüm odaklı, umut veren böyle bir festivale destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Festival seçkisinde yer alan filmlerin akıllıca çözümler ile ilham verdiğini iletti. Önümüzdeki sene festivalde tekrar biraraya gelindiğinde birçok soruna çözüm üretilmiş olunmasını temenni etti. Festivalin destekçilerinden UNDP Türkiye'nin Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ise Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyen bir festival olduğunu belirtti. Festivale gösterilen ilginin ve katılımın memnuniyet verici olduğunu, seçkideki filmlerin güçlü sorunların üstesinden nasıl gelinebileceğini gösterdiğini ve ilham verdiğini aktardı. Başka bir dünyamız olmadığı için B planımız olmadığını, A planını birlikte çalışarak başarmak durumunda olduğumuzu söyledi.

Açılış gecesinde Andrea Trivero'nun yönetmenliğini yaptığı Ağaçların Adamı/ The Man of The Trees filminin gösterimi yapıldı. Film, elli yılda bir milyondan fazla ağaca can vermiş ve hayali bir milyon ağaç daha yetiştirebilmek olan Burkina Fasolu Daniel Balima'nın 19 dakikalık umut öyküsünü anlatıyor. Festivalde dünyanın birçok farklı ülkesinden iklim değişikliği, sosyal girişimcilik, bir insan hakkı olarak barınma ve konut, toplumsal dönüşüm, yerel ekonomi, sürdürülebilir ormancılık, turizm, çocuk işçiliği ve çocuk köleliği, sürdürülebilir üretim, sorumlu tedarik zinciri, barış, ekosistem restorasyonu, deniz permakültürü, enerjinin demokratik üretimi ve paylaşımı, vb. birçok konuyu bütüncül bir bakış açısıyla aktaran filmler gösterilecek.

21-24 Kasım tarihlerinde Institut Français ve Salt Beyoğlu'nda gerçekleşecek SYFF2019 izleyenlerini küresel sorunların yerel yansımalarını ve ilham verici yerel çözüm girişimlerini görmek üzere Gana, Kosta Rika, Endonezya, Hindistan, ABD, Avustralya, Avusturya, İsveç, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hong Kong, Türkiye, Peru, Lübnan, Yeni Zelanda, Burkina Faso, Meksika, Uganda, Kenya, Etiyopya, Nijerya, Senegal, Güney Kore, İsviçre ve Bangladeş'e götürüyor.

Festival süresince ayrıca ilham veren konuşmacılar ve performanslar da izleyicilerle bulaşacak.

Kaynak: Bültenler