Sürdürülebilir Ulaşım
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Sürdürülebilir Ulaşım

Sürdürülebilir Ulaşım
Habermetre - Haberler | Toplum

Sürdürülebilir Ulaşım Tarih: 05/06/2021Saat: 21: 00 - 22: 00Sevgili Öğrencilerimiz,Raylı Sistemler Kulübü'nün düzenlediği "Sürdürülebilir Ulaşım" Konferansına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan konuk olacak.

Sürdürülebilir Ulaşım Tarih: 05/06/2021

Saat: 21: 00 - 22: 00

Sevgili Öğrencilerimiz,

Raylı Sistemler Kulübü'nün düzenlediği "Sürdürülebilir Ulaşım" Konferansına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan konuk olacak. Etkinlik 5 Haziran Cumartesi Saat 21: 00'de Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleşecek. Konferansta, sürdürülebilir akıllı şehirler çerçevesinde trafik planlaması, toplu taşıma sistemlerinde kullanılan/kullanılacak olan enerji türü, uygulamaların ve projelerin çevresel etkileri, şehre özgü ulaşım ağına dair sürdürülebilir çözümler üretmek gibi başlıca konulara değinilecek.

Konferansa bütün öğrencilerimiz davetli olup, etkinlik katılım formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bu içerik 01/06/2021 tarihinde güncellenmiştir.

Kaynak: Habermetre

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