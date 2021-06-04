"Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir"

'Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu.

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Suudi Arabistan yönetimi, Korona virüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı hacılar da dahil olmak üzere 60 bin kişilik kontenjan açıldığını açıkladı.

Turizm deneyimini daha olumlu hale getirmeyi amaçlayan Sürdürülebilir Müslüman Modeli (SMM) adını verdiği çalışması hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Tariq Hassan Mahmoud Elhadary, "Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir" diye konuştu.

"İslami gelenek ve görenekler ihlal edilmemeli"

Din turizmini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmenin ve turizm topluluklarını koruma ihtiyacının bir öncelik haline geldiğini ifade eden Dr. Tariq Hassan Mahmoud Elhadary, "Sürdürülebilir Müslüman modeli (SMM) turizm deneyimini daha olumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Böyle olumlu bir deneyim, her açıdan İslam izlenimini geliştirecektir. Farklılıkları kabul etmek, misafirperverlik, iyilik, hayırseverlik, ihsan, kaynak yönetimi, İslami gelenek ve görenekleri ihlal etmeden, Müslüman cemaatinin ritüellerine uygun bir karşılama öncelik olmalı" dedi.

"İslami turizm, islam öğretileri ile gelişebilir"

Tariq Hassan Mahmoud Elhadary konuşmasını şöyle sürdürdü: "Müslüman turizmi toplulukların kültürel değerlerini oluşturan dini erdemler, sürdürülebilirlik bilincinin duygusal alanıyla örtüştüğü için bu önemli konuyu etkiliyor. Dini turistik yerleri sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaya ve inşa etmeye teşvik eden Kuran ayetleri ve İslami öğretiler var. İslami turizmin çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği geliştirmedeki rolü, çeşitli İslami öğretilerinde vurgulanıyor".

Elhadary, sürdürülebilir bir Müslümanın temel ilgi alanının, kendi hayatını ve etrafındakilerin hayatlarını iyileştirmek olduğuna vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:00:31. #1.14#

title