"Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir"

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu.

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Suudi Arabistan yönetimi, Korona virüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı hacılar da dahil olmak üzere 60 bin kişilik kontenjan açıldığını açıkladı.

Turizm deneyimini daha olumlu hale getirmeyi amaçlayan Sürdürülebilir Müslüman Modeli (SMM) adını verdiği çalışması hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Tariq Hassan Mahmoud Elhadary, "Sürdürülebilir turizmin gelişimi İslami bir bakış açısıyla uygulanabilir" diye konuştu.

"İslami gelenek ve görenekler ihlal edilmemeli"

Din turizmini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmenin ve turizm topluluklarını koruma ihtiyacının bir öncelik haline geldiğini ifade eden Dr. Tariq Hassan Mahmoud Elhadary, "Sürdürülebilir Müslüman modeli (SMM) turizm deneyimini daha olumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Böyle olumlu bir deneyim, her açıdan İslam izlenimini geliştirecektir. Farklılıkları kabul etmek, misafirperverlik, iyilik, hayırseverlik, ihsan, kaynak yönetimi, İslami gelenek ve görenekleri ihlal etmeden, Müslüman cemaatinin ritüellerine uygun bir karşılama öncelik olmalı" dedi.

"İslami turizm, islam öğretileri ile gelişebilir"

Tariq Hassan Mahmoud Elhadary konuşmasını şöyle sürdürdü: "Müslüman turizmi toplulukların kültürel değerlerini oluşturan dini erdemler, sürdürülebilirlik bilincinin duygusal alanıyla örtüştüğü için bu önemli konuyu etkiliyor. Dini turistik yerleri sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaya ve inşa etmeye teşvik eden Kuran ayetleri ve İslami öğretiler var. İslami turizmin çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği geliştirmedeki rolü, çeşitli İslami öğretilerinde vurgulanıyor".

Elhadary, sürdürülebilir bir Müslümanın temel ilgi alanının, kendi hayatını ve etrafındakilerin hayatlarını iyileştirmek olduğuna vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı