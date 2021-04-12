Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' ('Promoting Social Economy for Sustainable Agriculture and Rural Development' PROSES)...

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı
Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' ('Promoting Social Economy for Sustainable Agriculture and Rural Development' PROSES) projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonuna sunulan 'Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' projesi Avrupa genelinde başarılı bulunan ilk 22 proje arasına girerek desteklenmeye hak kazandı. Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Yürütme Ajansı (EASME) tarafından 2020 yılı Haziran ayında yayınlanan COSME Programı Sosyal Ekonomi Misyonları Teklif Çağrısı kapsamında, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından ilimizdeki sosyal ekonomi paydaşlarını hedef alan proje tasarlanarak Komisyona sunuldu. 12 ay sürecek olan proje ile İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye'de benzer sosyal ekonomi önceliklerine sahip bölgesel ve yerel yönetimlerden oluşan bir ağ oluşturmak ve bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan oluşturmak ve böylece bir sosyal sürdürülebilir ekonomi toplumlarının oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen projenin açılış toplantısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere proje paydaşı kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

"Aydın ili tarımsal potansiyeli çok yüksek bir il"

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın ilinin tarımsal potansiyeli çok yüksek olan illerin başında geldiğini ifade ederek, "Böylesine önemli bir ilimizde, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi başlığı ile güzel bir projeye ev sahipliği yapacağız. Özellikle 3 farklı üç farklı ülke ile belirli özelliklere sahip olan kurumlarla iş birliği içerisinde tecrübe paylaşımı ve bu paylaşım çerçevesinde edinilen bilgilerle tarımsal üretimimizi çok daha farklı bir noktaya taşıma imkanını da bu çalışmalar sonrasında belirli bir aşamaya getirmiş olacağız. Aydın'ın tarım sektörümüzde çok farklı noktalarında gayret gösteren, çalışan kurumlarımız ve tarım sektörünü destekleyen kurumlarımız var. Dolayısıyla Aydın'ın bu birikimini de bizdeki deneyimleri de farklı ülkelerle de paylaşma fırsatı olacak. Özellikle belirli alanlarda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına edinilen tecrübelerin de paylaşılması oldukça önemli. Böylesine önemli bir projeye Aydın Valiliği olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyor, projede görev alan tüm herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz bu birikim ve gayretleri alanında uygulanabilir bir boyuta taşıyabilmektir" dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü Reyhan Gülpınar proje hakkında bilgiler verdi. Aydın Valiliği tarafından yürütülecek olan 'Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' projesi ile Aydın'daki sosyal ekonomi paydaşlarının Avrupa'dan eşdeğerleri ile bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak, gördükleri iyi uygulamaları transfer ederek Aydın'ın sosyal ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanacak. - AYDIN

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi
Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi
Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi
Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Ersin Korkut Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:40:43. #1.16#
title