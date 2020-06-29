Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKÇAM) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Bi'Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda' başlıklı online panel düzenlendi.

Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi
29.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:31

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKÇAM) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Bi'Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda' başlıklı online panel düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde yürütülen, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında yapılan Bi'Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Paneli'nin moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman'ın yaptığı panele Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve Uzman Diyetisyen Dilara Koçak panelist olarak katıldı.

"Tarım sektörü için ümitli olmalıyız"

Açılış konuşmasını yapan AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, tarımın genel kavramından bahsederek tarım ürünlerinin gıdanın hammaddesi olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin önemi, sürdürülebilir tarım, tarımda verimin artırılması gibi önemli konulardan bahseden Orman, tarımın geliştirilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Ziraat Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin gelecek yıllarda tarım sektörü için ümitli olmaları gerektiğini söyledi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise paneli düzenledikleri için Orman'a teşekkür ederek tarım üretimi ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sebze, meyve ve hayvansal üretimlerle ilgili konuşan Orman, tarla ve sebze bitkileri ile hayvan sayılarında son 15 yılda önemli bir verim artışı gerçekleştiğini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da paneli düzenleyen Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür ederek Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile ilgili genel bilgiler paylaştı. Tarım sektörünün dünyanın en büyük işvereni olduğunu söyleyen Selışık, küresel tarımsal üretimin yaklaşık yüzde sekseninin aile çiftçiliği ve küçük üreticilik yapan üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini ve dünyada yaklaşık 515 milyon aile çiftliğinin bulunduğunu söyledi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği panelde son olarak Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, dünyadaki obezite ve açlık konularına değinerek katılımcılara diyetlerle ilgili çarpıcı bilgiler sundu. Panelistler katılımcılar tarafından gelen soruları cevaplayarak panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı Haber
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Haber
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı Haber
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Haber
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir Haber
Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi Haber
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 15:19:18. #1.14#
title