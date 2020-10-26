"Sürdürülebilir Şehirler Projesi" toplantısı
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"Sürdürülebilir Şehirler Projesi" toplantısı

26.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:58

Mardin "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" toplantısı yapıldı.

Mardin "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" toplantısı yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında, İl Bank ve Dünya Bankası tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi"nin ilk değerlendirme toplantısı Büyükşehir Belediyesi Mardinkent AŞ'de gerçekleştirildi.

Demirtaş, kentin en büyük sorunların başında gelen su sorunu çözmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirtti.

Şehirdeki su sorunu ortadan kaldıracak çalışmaları desteklediklerini ifade eden Demirtaş, yaptığı saha incelemelerinde ciddi bir su sıkıntısını gözlemlediğini vurguladı.

Vatandaşların yaşadığı içme suyu sıkıntısını sona erdirecek çalışmalara ağır verildiğini kaydeden Demirtaş, "Proje ne kadar erken biterse vatandaşa o kadar iyi hizmet edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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