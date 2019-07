Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ne 500 milyon avroluk finansman desteği - Ertan Yetim

İller Bankası (İLBANK) ile Dünya Bankası arasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 500 milyon avroluk düşük faizli finansman anlaşması imzalandı.

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İller Bankası Sosyal Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmayla, şehirlere içme suyu, atık su, yağmur suyu, ulaşım, enerji projeleri ile finansman noktasında önemli katkı sunulacağını söyledi.

Anlaşmanın belediyelerin sundukları hizmetlerin kalitesinin artmasına, acil ve öncelikli projelere odaklanılmasına ve yaşanabilir çevre ile marka şehirler hedefine hizmet etmesini dilediğini belirten Yetim, projeye emek verenlere teşekkür etti.

Dünya Bankasının birçok ülkeye kredi imkanı sunduğunu, gelişmekte olan şehirlere destek sunduğunu belirten Yetim, "Fakat gururla ifade ediyorum ki aldığımız finansman desteği hem hazırlık ve tamamlanma hızı hem de belediyelerimize sağladığı ödeme kolaylığı açısından bir dünya rekoru sayılabilir." dedi.

Yetim, Dünya Bankasının sağladığı kredilerin hazırlık aşamasının ve müzakere süreçlerinin 1 yılı aşkın zaman alabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ve İller Bankasının temsilcilerinin yoğun gayretleriyle, 3 ay gibi rekor sayılabilecek kısa bir sürede kredi anlaşmamız imza aşamasına gelmiştir. Bu durum her türlü takdirin üzerindedir. Bunun yanında, ülkemize sağlanan bu kredi, 5 yıl anapara geri ödemesiz toplam 30 yıl vadeli olması dolayısıyla belediyelerimize hem ödeme kolaylığı hem de karlılık açısından büyük imkanlar sağlayacak bir kredidir. Belediyelerimiz yatırım süresince geri ödeme yapmayacak, yatırım tamamlandıktan ve hizmet vermeye başlandıktan sonra ödemelerini 25 yıllık, çok uzun bir vadeye yayacak."

Sürdürülebilir Şehirler Projesi ile şehirleri ve belediyeleri finansal açıdan daha sağlam yatırımlara yönelteceklerine dikkati çeken Yetim, içme suyundan atık suya, ulaşımdan enerjiye kadar birçok alanda yatırımları gerçekleştirerek milletin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

"Dünya Bankası ile Türkiye 70 yıl beraber çalıştı"

Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame da anlaşmayla çok önemli hizmetlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Dünya Bankasının, kuruluşunun 75'inci yılını kutladığını anımsatan Kouame, "Bu 75 yılın 70'inde Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti beraber çalıştı. Dolayısıyla bizler Türkiye Cumhuriyeti ile bu uzun ve başarılı ortaklığımızdan büyük memnuniyet duymaktayız. Türkiye her zaman en başarılı ve önemli ortak ülkelerimizden biri olmuştur." dedi.

Türkiye'de hızlı kentleşmenin yaşandığına işaret eden Kouame, Dünya Bankasının kentsel gelişme konusunda 4,5 milyar dolar kaynak aktarımı yaptığını belirtti.

Kouame, Dünya Bankasının Türkiye'deki faaliyetlerini her 5 yılda bir yenilediğini, içeriğini de hükümetle kararlaştırdığını ifade etti.

Sürdürülebilir şehirler konusunda yapılan çalışmalara kurum olarak büyük önem atfettiklerini vurgulayan Kouame, "Bundan sonraki dönemde de Dünya Bankası olarak bu alandaki çalışmalara katılmaya ve destek sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yetim, Kouame ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, 500 milyon avroluk düşük faizli finansman anlaşmasını imzaladı.

Kaynak: AA