Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ne 500 milyon euroluk finansman desteği
İller Bankası ile Dünya Bankası arasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 500 milyon euroluk düşük faizli finansman anlaşması imzalandı.
İller Bankası ile Dünya Bankası arasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 500 milyon euroluk düşük faizli finansman anlaşması imzalandı.
Kaynak: Dunya.com
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