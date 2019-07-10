Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ne 500 milyon euroluk finansman desteği

İller Bankası ile Dünya Bankası arasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 500 milyon euroluk düşük faizli finansman anlaşması imzalandı.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ne 500 milyon euroluk finansman desteği

İller Bankası ile Dünya Bankası arasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 500 milyon euroluk düşük faizli finansman anlaşması imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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