SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI VATANDAŞ ANKETİ

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı; ulaşımda sürdürülebilir türlerin (yaya, bisiklet ve toplu taşıma) payının artırılması ve özel araç payının azaltılması, hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması, herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi sağlanması, ulaşımda kaza sayısının azaltılması, güvenliğin artırılması ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması için şehirlerdeki ve çevrelerindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanan stratejik bir plandır. Eskişehir için geliştirilecek Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planında siz değerli vatandaşların da düşünceleri bizler için çok önemli.

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