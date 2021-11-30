Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın hazırlanması için Eskişehirlilerin fikirleri alınıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın hazırlanması için Eskişehirlilerin fikirleri alınıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın hazırlanması için Eskişehirlilerin fikirleri alınıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların kent içi ulaşım için talep, şikayet ve önerilerini alarak vatandaşların kullanım alışkanlıklarını ölçüyor.

Vatandaşların 5 dakikalık bir ankete cevap vererek şehrin sürdürülebilir ulaşım planının oluşmasına büyük katkı sağlanacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkileri,"Vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi, Kentsel Hareketlilik Planını da oluşturmada fikirlerini çok önemsiyoruz. Hemşerilerimiz ankete yanıt vererek, hangi ulaşım araçlarını kullandıklarını ve gelecekte hangi vasıta ile ulaşımlarını sağlamak istediklerini, toplu taşıma güveliği ve şikayetlerini öğreniyoruz. Bu kapsamda değerlendireceğimiz anket ile yeni Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planımızı hazırlayacağız. Bu plan doğayı da korumamızı sağlayacak. Sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere SMS yoluyla ve şehirdeki billboardlar aracılığıyla vatandaşlarımızı anketimizden haber dar ediyoruz. Vatandaşlarımız hazırladığımız görseldeki QR Kodu telefonlarının kameralarını okutarak ankete kolaylıkla erişim sağlayabilirler." dediler.

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

 Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

 İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title