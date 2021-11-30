Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın hazırlanması için Eskişehirlilerin fikirleri alınıyor

Vatandaşların 5 dakikalık bir ankete cevap vererek şehrin sürdürülebilir ulaşım planının oluşmasına büyük katkı sağlanacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkileri,"Vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi, Kentsel Hareketlilik Planını da oluşturmada fikirlerini çok önemsiyoruz. Hemşerilerimiz ankete yanıt vererek, hangi ulaşım araçlarını kullandıklarını ve gelecekte hangi vasıta ile ulaşımlarını sağlamak istediklerini, toplu taşıma güveliği ve şikayetlerini öğreniyoruz. Bu kapsamda değerlendireceğimiz anket ile yeni Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planımızı hazırlayacağız. Bu plan doğayı da korumamızı sağlayacak. Sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere SMS yoluyla ve şehirdeki billboardlar aracılığıyla vatandaşlarımızı anketimizden haber dar ediyoruz. Vatandaşlarımız hazırladığımız görseldeki QR Kodu telefonlarının kameralarını okutarak ankete kolaylıkla erişim sağlayabilirler." dediler.

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