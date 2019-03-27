Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" Etkinliği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temalı açılış programı düzenlendi.



İslahiye Halk Kütüphanesinin Salonunda yapılan açılış programında konuşan ve kütüphane hakkında bilgiler veren Kütüphane Müdürü Sabit Ateş, modern, kalkınmış toplumların en belirgin özelliğinin bilgi toplumu olması olduğunu söyledi.

Bir yerleşim yerinin bilgi toplumu olmasının en önemli göstergesinin kitapların, kütüphanelerin buradaki yeriyle eşdeğer olduğunu kaydeden Ateş, okumayan insanın kolayca kandırılabildiğini ve kullanılabildiğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, açılan kitap sergisinin gezilmesi ve kitap dostu ödül töreninin yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA