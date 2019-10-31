"Sürdürülebilir kalkınma için muazzam bir fırsat var önümüzde"

31.10.2019 13:00

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, sürdürülebilir kredilerin hacminin 2 yılda 94 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Dolayısıyla Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyacağımız kaynağı yaratmak için muazzam bir fırsat var önümüzde." dedi.

6. Sürdürülebilir Finans Forumu, "Sosyal ve Çevresel Hedeflerle Büyümeyi Harekete Geçirmek: Yeni Nesil Finansman Araçları" ana temasıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Edin, BM'ye göre sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi için her yıl 5-7 trilyon dolar arasında yatırım ihtiyacı bulunduğunu aktararak, "Finans sektörü; küresel ekonominin ve bu büyük yatırım açığının tam ortasında duruyor. Özellikle bankalar; küresel finansmanın 3'te 2'sini, gelişen ülkelerdeyse yüzde 90'ını karşılıyor. Dolayısıyla bankaların, küresel ölçekte bu düzeni değiştirmede önemi çok büyük. Biz buna finans sektörünün değiştirici, dönüştürücü gücü diyoruz." diye konuştu.

Edin, 2011 yılından bu yana hızla büyüyen yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasası bulunduğunu anımsatarak, küresel ölçekte hacmin 225 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Sürdürülebilir kredilerin hacminin de 2 yılda 94 milyar dolara ulaştığına işaret eden Edin, "Dolayısıyla Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyacağımız kaynağı yaratmak için muazzam bir fırsat var önümüzde. Küresel ölçekteki bu pastadan payımızı almak için Türkiye'de önemli bir hareketlenme başladı." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veriyoruz"

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen de Borsa İstanbul'da son dönemde finans sisteminin sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Bunlar çok gurur duyduğumuz, önem verdiğimiz çalışmalar." dedi.

Uzun vadeli finansman anlaşmalarının TL bazında yapılmasının çok daha avantajlı olacağını, sürdürülebilir ve sağlam bir yapı olduğunu düşündüklerini anımsatan Gönen, son yıllarda Borsa İstanbul'da yapılan çalışmaları anlattı.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise sürdürülebilir finans uygulamalarının yaygınlaşmasının bütün sektörleri dönüştürebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, UN Global Compact'ın şirketlerin daha cesur ve somut adımlar atmalarını sağlayacak birçok girişim başlattığını söyledi.

Kaynak: AA