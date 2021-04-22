Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021 başvuruları başladı

"Sürdürülebilir İş Ödülleri" için 1 Nisan'da başlayan başvurular 15 Haziran'a kadar devam edecek.

"Sürdürülebilir İş Ödülleri" için 1 Nisan'da başlayan başvurular 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Sürdürülebilirlik Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan projeleri vurgulayarak iş dünyası için rol modelleri göstermek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Sürdürülebilir İş Ödülleri" için başvurular başladı.

Başvurular, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Büyük ölçekli, KOBİ, startup ve belediyelerin başvurabildiği ödüller, alanında uzman akademisyenler ve lider isimlerden oluşan 50 kişilik seçkin jüri tarafından değerlendirilecek.

Programa enerji yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, sürdürülebilir iş raporlaması, karbon yönetimi, döngüsel plastik yönetimi, sürdürülebilir inovasyon, sosyal etki, çeşitlilik ve kapsayıcılık, iş birliği, sürdürülebilirlik iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, kadının güçlendirilmesi, çalışan katılımı, startup ve yeni eklenen döngüsel plastik yönetimi olarak 15 kategoride başvurulabilecek.

Bu yıl da Kovid-19 dönemine özel 2 ek kategori yer alırken, bu dönemde sosyal etki ve iş birliği çalışmaları yapan ve değişimi yöneten markalara başvuru çağrısı yapılıyor.

Platformda, geride kalan 7 yılda 115'in üzerinde proje ödüllendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu