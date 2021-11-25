Sürdürülebilir ihracatın ilacı "Sağlık Turizmi" - Haberler Ekonomi
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Sürdürülebilir ihracatın ilacı "Sağlık Turizmi"

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Sürdürülebilir ihracatın ilacı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) sağlık turizmini geliştirmek amacıyla ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini Almanya'da gerçekleştirdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) sağlık turizmini geliştirmek amacıyla ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini Almanya'da gerçekleştirdi.

HİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen, Sağlık Turizmi Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi kapsamında düzenlenen Duesseldorf Ticaret Heyeti toplantısına, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, Duesseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk'un yanı sıra HİSER Projesine katılan 8 firma ve sektör temsilcileri katıldı.

Ülkemize turistik amaçlı en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer alan Almanya, sağlık turizmi açısından da büyük potansiyel taşıyor.

Buradan hareketle ilk olarak Almanya Duesseldorf'ta düzenlenen Ticaret Heyeti programı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiren heyet, katma değerin yüksek olduğu ve yan sektörleri de besleyen sağlık turizmini geliştirme ve rekabet gücünü artırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin yetkili kılındığı sağlık turizmine yönelik vize kolaylığının verdiği motivasyonla çalışmalarını artıran HİB, gelişmiş personel ve teknolojik altyapısı, uygun tedavi maliyetleri ve erişim kolaylığı ile sağlık turizmi açısından zaten tercih edilen ülkemizdeki potansiyeli dünya ülkelerine aktarabilmek için Almanya ile başladığı tanıtım faaliyetlerine diğer hedef ülkelerde de sürdürmeyi planlıyor.

Farklı sektörlere de kaldıraç etkisi yapan sağlık turizmi ülke tanıtımı için de önemli görev üstleniyor. Tedavi amaçlı gelerek, aldığı hizmetten memnun olan ve Türkiye'den iyi bir deneyimle ayrılan birçok kişinin sonraki yıllarda tekrar iş veya turizm amaçlı yeniden geldiği gözlemleniyor. HİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen HİSER Projesi kapsamında ülkemizin sağlık hizmetleri sektörünün en iyi şekilde tanıtılması ve kurulacak ikili ilişkilerle sürdürülebilir bir ihracat artışı hedefleniyor.

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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