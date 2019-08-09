Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde konuşulacak gıdanın geleceği

09.08.2019 09:40

"GIDANIN GELECEĞİ" teması ekseninde en yeni fikirleri paylaşmak, etkili ortaklıklar geliştirmek ve gıda sisteminin en acil sorunlarına yeni çözümler getirmek üzere sürdürülebilir gıda tedarik ve tüketimi için; tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, ambalajdan gıda atığına, iklim değişikliğinden sürdürülebilir tarıma, inovasyondan beslenmeye kadar pek çok konunun mercek altına alınacağı zirve ,Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS işbirliğinde, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO destekleriyle 17 Ekim'de Fairmont Quasar İstanbul Oteli'nde düzenlenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ZİRVESİ, BESLENME ETKİNLİĞİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 5. yılında beslenme etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Bu Yıl 2. Kez gerçekleştirilecek beslenme etkinliğinde; doğru beslenme farkındalığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, organik gıdalar, alternatif beslenme modelleri, özel risk grupları ve kamu politikaları üzerine beslenme konusu bu yılda çok boyutlu farklı oturumlarla tüm paydaşları bir araya getiriyor ve birey ve toplum sağlığının dinamiklerini ölçmeyi amaçlıyor.

Beslenme dünyasının uzmanları, fikir önderleri, akademisyenler ve markalar beslenme etkinliğinde buluşuyor.

Kaynak: Bültenler