"Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısı

14.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:05

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, "Devlet Su İşlerinin (DSİ) mevcut sistemleri daha geliştirerek yürüttüğü çalışmalarla su kaynaklarında tasarruf sağlandı, kaynaklar daha iyi korundu ve tarımsal üretim geliştirildi." dedi.

Kouame, DSİ Genel Müdürlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısında, su güvenliğinin önemine değindi.

Su güvenliğinin giderek artan oranda tehdit altında olduğunu belirten Kouame, "Bizim kuşağın sorumluluğu bu konuda gerekli adımları atarak bizden sonraki kuşaklara daha iyi dünya bırakmanın yollarını bulmak." diye konuştu.

Dünya Bankası olarak Türkiye'de hükümet ve DSİ ile uzun yıllardır ülkenin su sektöründeki sorunlarının aşılması konusunda önemli bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayan Kouame, "DSİ'nin mevcut sistemleri daha geliştirerek yürüttüğü çalışmalarla su kaynaklarında tasarruf sağlandı, kaynaklar daha iyi korundu ve tarımsal üretim geliştirildi." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası olarak Türkiye'deki çalışmaların 4'er yıl süreyle belirlenen ve uygulanan ülke-ortaklık çerçeveleriyle şekillendiğini ifade eden Kouame, şöyle konuştu:

"Mevcut çerçevenin şu an ara dönem gözden geçirmesindeyiz. Bu proje ise hem bu planın hem de banka çalışmalarının amiral gemisi mahiyetinde. Buradan alacağımız hızla da bundan sonra da sulama sektöründeki ortaklığımızı geliştirme ve genişletme arzusundayız."

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da Türkiye'de sarf edilen suyun yüzde 74'üne karşılık gelen 40 milyar metreküplük kısmının tarım sektöründe kullanıldığını bildirdi.

Türkiye'nin "enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji dağılımındaki oranının artırılması" stratejisine uyumlu olarak ve DSİ'nin misyonu çerçevesinde terfili sulamaların işler hale getirilmesi maksadıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, bu kapsamda Adıyaman Samsat Pompaj Sulaması ile pilot saha çalışmasına başladıklarını dile getirdi.

Yenileme projeleriyle su tasarrufu sağlamayı, sulama tesislerinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmelerini, çiftçilerin faydalanma süresinin ve şartlarının iyileştirilmesini, işletme ve bakım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve toprakta tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunların ortaya çıkmasına mani olmayı amaçladıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ile yürütülen Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 252 milyon dolar tutarındaki krediyle 4 sulamanın yenileme çalışması yapılacak. 2 milyon dolar tutarındaki GEF hibesi ise Afyon-Bolvadin Yeraltı Sulama Şebekesi'ne Güneş Enerji Santrali yapımı (900 bin dolar) ve Sulama Birlikleri Kapasite Artırımı İçin Ulusal Program Tasarımı kapsamında sulama birliklerine donanım sağlanması (1 milyon 100 bin dolar) işlerini kapsamaktadır."

Kaynak: AA