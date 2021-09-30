Sürdürülebilir finans politikaları için yeni araç; 14 alanı kapsıyor

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması Mazars, OMFIF (Resmi Para Kurumları ve Finansal Kurumlar Forumu) ile ortaklaşa geliştirilen 'Sürdürülebilir finans politikası izleme aracı'nın lansmanını duyurdu.

Çevrimiçi araç, farklı ülkelerin finans sektörlerinde iklim risklerini nasıl azalttığına dair bir genel değerlendirme sağlıyor. Araçta ilk 22 ülkeyi ve yargı bölgesini kapsayan etkileşimli bir harita bulunuyor. İzleme aracı; düzenleyici ve denetleyici tedbirler, iklim stres testi faaliyeti, sürdürülebilir taksonomiler, iklimle ilgili açıklamalar ve yeşil tahvil ihracı da dahil olmak üzere sürdürülebilir finans politikasıyla ilgili 14 alanı kapsıyor. Araç, kullanıcıların bir ülke seçmesine ve sürdürülebilir finansla ilgili politikalarının ve faaliyetlerinin bir özetini görüntülemesine olanak tanıyor. Aracın merkez bankalarının ve düzenleyicilerin sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerini izlemeyi isteyen paydaşlar için 'başvuru' kaynağı olması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir Politika Enstitüsü Sempozyumu'nda önemli politika yapıcılar, düzenleyiciler, kamu ve özel sektör yatırımcıları ve ESG uzmanlarından oluşan küresel bir ağı bir araya getirecek iki günlük sempozyumda para politikası, düzenlemeler ve açıklamaların rolüne değinilecek ve daha yeşil finans piyasalarında net sıfır emisyon elde edilmesinin önündeki uygulamadaki temel zorluklar ele alınacak.

FAALİYETLERİN İZLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BİLGİ KAYNAĞI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mazars Ortağı ve Küresel Finansal Hizmetler Lideri Rudi Lang, "Etkileşimli bir harita içeren bu çevrimiçi araç finans kurumlarının, veri boşluklarını kapatmak ve farklı makamların ne yaptığına dair küresel anlayışı geliştirmek de dahil olmak üzere, merkez bankalarının ve düzenleyicilerin sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerini izlemesi için önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilecek. Müşterilerimizin sürdürülebilirliği işlerinin merkezine koymalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu izleme aracı biz ve diğer firmaların tam manasıyla bunu yapmasına yardımcı olacak" dedi.

OMFIF CEO'su John Orchard ise şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir finans politikası izleme aracı, dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcıların iklim değişikliğine yönelik müdahalesinin anlaşılması açısından hayati önem taşıyan yeni bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Müşterilerinin işlerini net sıfır emisyona doğru kaydırmalarına yardımcı olma taahhüdü hem etkileyici hem de önemli olan Mazars ile bu projede çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Mazars Denge Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan ise bu gelişmeyi, "Dünya hızla değişiyor. Kurumsal raporlama ekosistemi de bu değişimden payını alıyor. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'ndan (IFRS) sonra yaşanan en büyük dönüşüm sürdürülebilirlik raporlamasıyla karşımıza çıkıyor. Yeşil Mutabakat'la ilgili gelişmelerin ardından Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'e sunulacağının duyurulması Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemin arttığını gösteriyor. Ortaklık ile sürdürülebilirlik politika ve aktivitelerinin takibi için hazırlanan bu araç KOBİ- büyük kurum; özel sektör- kamu sektörü ayrımı olmaksızın tüm kurumlara sürdürülebilir finans politikalarını takip edebilmeleri için imkan sağlıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri