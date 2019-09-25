25.09.2019 12:28

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) iş birliğiyle "Sürdürülebilir Enerji Yönetimi" semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye bağlı Ekolojik Binadaki seminerde, "Sürdürülebilir Ekolojik Kent ve Dünya Örnekleri", "Kentsel Sürdürülebilir Enerji Yönetimi (Güneş Enerjisi)", "Sürdürülebilir Kentsel Enerji Hibe ve Destek Programları" konuları ele alındı.

Seminerin açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Şube Müdürü Seda Müftüoğlu Güleç, yenilenebilir enerjiyle dünyanın daha temiz, daha sağlıklı olacağını belirterek, yenilenebilir enerjinin önemini vurguladı.

Güleç, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli de güneş enerjinin doğal bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, güneş enerjisine yönelik projeleri ele aldı.

Seminerde, Şehir Plancısı ve Çevre Yöneticisi-Fotoelektron Kurucusu Deniz Selkan Polatkan, Solar Çatı Kurucusu Utku Korkmaz'la Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Türk Kadınları Platformu Başkanı Sedef Budak, Profinstance Proje Finansmanı Danışmanlık-Eğitim Kurucusu Özlem Kıldır, uzmanlık alanlarıyla ilgili slayt eşliğinde sunum yaptı.

Sürdürülebilir kent olgusu, kentsel enerji ihtiyacının nelerden kaynaklandığı ve bunların yenilenebilir enerjiyle nasıl karşılanabileceği, kentsel enerji yatırımları yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl finanse edileceği uzman eğitmenlerce anlatıldı.

Kaynak: AA